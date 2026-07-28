Дроппер из Челябинской области вернул 500 тысяч за обман пенсионерки из Приморья

В Приморье прокуратура помогла пенсионерке из Партизанска вернуть 500 тысяч рублей, которые она перевела мошенникам. Жертвой стала 69-летняя женщина. В июле 2024 года ее обманули и заставили перевести полмиллиона рублей на банковский счет. Эти деньги оказались у 21-летней жительницы Челябинской области, которая предоставила свою карту для незаконных операций. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".