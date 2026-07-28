В центре Мехико в перестрелке погиб человек

По предварительной информации, неизвестные открыли огонь по трем мужчинам на одной из центральных улиц города, после чего скрылись с места происшествия на мотоцикле. Прибывшие медики констатировали смерть 42-летнего мужчины, а двоим пострадавшим оказали первую помощь и доставили их в больницу.