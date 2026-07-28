В центре Мехико в перестрелке погиб человек

В историческом центре Мехико произошло вооруженное нападение, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщила газета El Universal со ссылкой на данные столичных служб безопасности.
По предварительной информации, неизвестные открыли огонь по трем мужчинам на одной из центральных улиц города, после чего скрылись с места происшествия на мотоцикле. Прибывшие медики констатировали смерть 42-летнего мужчины, а двоим пострадавшим оказали первую помощь и доставили их в больницу.
После нападения полиция оцепила район, где произошла стрельба. Следователи и криминалисты работают на месте, изучают записи камер видеонаблюдения и устанавливают маршрут отхода нападавших. Информация о задержании подозреваемых пока не поступала, мотивы преступления выясняются.
Ранее в Монреале вооруженный мужчина открыл стрельбу в еврейском районе, погибли два человека, включая полицейского.