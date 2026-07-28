Экс-депутат из Прикамья обжалует приговор за призывы к терроризму

Напомним, бизнесмена и бывшего депутата Законодательного Собрания Пермского края задержали в октябре 2025 года в пермском аэропорту. В Пермь Окунев прилетал по делам — в последнее время он с семьёй жил в Санкт-Петербурге. Под стражей он находился с момента ареста. Экс-депутату вменяли администрирование телеграм-канала, где содержались призывы к террористической деятельности. С квалификацией предъявленного обвинения он не согласился. Адвокат бывшего депутата сообщил perm.aif.ru, что после вынесения приговора будет решаться вопрос о подаче апелляции.