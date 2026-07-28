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Экс-депутат из Прикамья обжалует приговор за призывы к терроризму

Апелляционная жалоба поступила в в 1-й Западный окружной военный суд 22 июля.

Экс-депутат из Пермского края Константин Окунев* обжалует приговор за призывы к терроризму, сообщает РБК-Пермь.

2 июля бывшего депутата Пермской городской думы и Законодательного Собрания Пермского края приговорили к семи годам колонии общего режима, его признали виновным в призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). По информации издания апелляцию он подал в 1-й Западный окружной военный суд 22 июля. Дату рассмотрения пока не назначили.

Напомним, бизнесмена и бывшего депутата Законодательного Собрания Пермского края задержали в октябре 2025 года в пермском аэропорту. В Пермь Окунев прилетал по делам — в последнее время он с семьёй жил в Санкт-Петербурге. Под стражей он находился с момента ареста. Экс-депутату вменяли администрирование телеграм-канала, где содержались призывы к террористической деятельности. С квалификацией предъявленного обвинения он не согласился. Адвокат бывшего депутата сообщил perm.aif.ru, что после вынесения приговора будет решаться вопрос о подаче апелляции.

*Внесён в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.