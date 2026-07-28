Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове

— Также в результате падения еще одного дрона произошло возгорание шин на открытой площадке. Пожарные расчеты оперативно ликвидируют пожар. В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. Возгорание локализовано, людей в доме не было, — написал он в Telegram-канале.