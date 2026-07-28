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Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове

Ночью и утром во вторник, 28 июля, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на столичный регион. В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ночью и утром во вторник, 28 июля, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников ВСУ на столичный регион. В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

— Также в результате падения еще одного дрона произошло возгорание шин на открытой площадке. Пожарные расчеты оперативно ликвидируют пожар. В деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом. Возгорание локализовано, людей в доме не было, — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, в СНТ «Ромашкино» (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом.

Глава региона уточнил, что силы ПВО сбили несколько десятков БПЛА над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. В настоящее время все оперативные службы работают в усиленном режиме.

27 июля один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Согласно информации оперативного штаба, в Белгороде украинский дрон ударил по коммерческому объекту.

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