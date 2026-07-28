В Уфе скончался пострадавший в пожаре мужчина.

В Республиканском ожоговом центре в Уфе скончался 34-летний мужчина, пострадавший накануне во время пожара на улице Коммунистической. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Как ранее писал «Башинформ», бревенчатый дом загорелся днем. Огонь потушили на площади 40 квадратных метров. Из горящего здания спасли двух человек. Одного из пострадавших экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось.
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