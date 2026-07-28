На реке Уфа при столкновении гидроциклов погиб мужчина

27 июля вечером в МЧС Башкортостана поступило сообщение о столкновении двух гидроциклов. Инцидент произошел на реке Уфа в районе сбросного канала озера Тёплое. В результате аварии травмы получил мужчина 1992 года рождения.
К месту происшествия незамедлительно были направлены экстренные службы города. Спасатели УГЗ Уфы доставили пострадавшего к берегу, но он скончался до прибытия скорой помощи от травм, несовместимых с жизнью. Обстоятельства и личность погибшего устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа.
МЧС России напоминает: управление маломерными судами, в том числе гидроциклами, в состоянии алкогольного опьянения категорически запрещено. Алкоголь многократно снижает скорость реакции, нарушает координацию и критическое мышление, что на воде часто приводит к непоправимым трагедиям.