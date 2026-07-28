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Фальшивые права привели к ограничению свободы новосибирцев на 5 месяцев

Мужчины купили поддельные удостоверения и использовали их, не имея права управления, но были выявлены сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирской области Черепановский районный суд вынес приговор двум жителям Маслянинского муниципального округа, признанным виновными в использовании поддельных водительских удостоверений. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.

Суд установил, что мужчины, не имея права управления транспортными средствами, приобрели заведомо поддельные водительские удостоверения и использовали их.

В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выявили, что документы не соответствуют защитному комплексу официальных бланков водительских удостоверений Российской Федерации.

«Обоим подсудимым с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств судом назначены наказания в виде 5 месяцев ограничения свободы с установлением предусмотренных законом ограничений и обязанностей», — сообщили в прокуратуре.

Действия подсудимых квалифицированы по части 3 статьи 327 УК РФ — приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения. Приговор вступил в законную силу.