Фальшивые права привели к ограничению свободы новосибирцев на 5 месяцев

В Новосибирской области Черепановский районный суд вынес приговор двум жителям Маслянинского муниципального округа, признанным виновными в использовании поддельных водительских удостоверений. Об этом сообщила прокуратура Новосибирской области.
Суд установил, что мужчины, не имея права управления транспортными средствами, приобрели заведомо поддельные водительские удостоверения и использовали их.
В ходе проверки сотрудники Госавтоинспекции выявили, что документы не соответствуют защитному комплексу официальных бланков водительских удостоверений Российской Федерации.
«Обоим подсудимым с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих вину обстоятельств судом назначены наказания в виде 5 месяцев ограничения свободы с установлением предусмотренных законом ограничений и обязанностей», — сообщили в прокуратуре.
Действия подсудимых квалифицированы по части 3 статьи 327 УК РФ — приобретение, хранение и использование заведомо поддельного удостоверения. Приговор вступил в законную силу.