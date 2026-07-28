Экс-глава Миндортранса Челябинской области предстанет перед судом 14 августа

По первоначальной версии следствия, ряд сотрудников регионального Миндортранса, в том числе бывшие руководители подведомственных ему компаний, а также представители дорожно-строительных организаций заключили государственные контракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 млрд рублей на основе фиктивных конкурсов. После этого они похитили свыше 2,9 млрд, перечислив их на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Об этом сообщал Следственный департамент МВД РФ. Итоговое резюме дела не озвучивалось.