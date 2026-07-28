Экс-глава Миндортранса Челябинской области предстанет перед судом 14 августа

Известно, что Алексею Нечаеву продлили домашний арест на шесть месяцев, до 20 декабря. Заседание по существу назначено на 14 августа.
Материалы дела поступили в суд 20 июля. Согласно картотеке, бывшего министра правительства Алексея Текслера обвиняют не только в растрате, но и получении взяток. Алексей Нечаев уже год находится под домашним арестом. Часть этого срока он провел в Москве, куда его этапировали после задержания в феврале 2025 года.
Нечаеву предъявили обвинение по части 4 статьи 160 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере либо в составе организованной группы), а также по части 6 статьи 290 (получение взятки в особо крупном размере). УК РФ.
По первоначальной версии следствия, ряд сотрудников регионального Миндортранса, в том числе бывшие руководители подведомственных ему компаний, а также представители дорожно-строительных организаций заключили государственные контракты на ремонт и строительство дорог на сумму более 30 млрд рублей на основе фиктивных конкурсов. После этого они похитили свыше 2,9 млрд, перечислив их на банковские счета компаний, фактически не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность. Об этом сообщал Следственный департамент МВД РФ. Итоговое резюме дела не озвучивалось.
Помимо экс-министра, фигурантами также являются экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский, бывший глава регионального Миндортранса Дмитрий Микулик, экс-руководители крупных дорожных компаний — ЗАО «Южуралавтобан» и АО «Южуралмост» — Константин Зарипов, Александр Зырянов и Геннадий Вильшенко, Екатерина Краснихина, начальник правового управления министерства Анна Курьянова, ее заместитель Станислав Куликов, его предшественник на посту Алексей Плюта, замначальника управления Ирина Клементьева, директор ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталья Чеснокова, заместитель начальника отдела правового обеспечения и закупок правового управления Миндортранса Эмиль Фаткулин, экс-руководитель отдела по развитию и организации дорожной деятельности Дмитрий Чупахин, а также бывший специалист службы планирования закупок управления дорожного хозяйства Яна Богданова. Всех задерживали в разное время в течение 2025 года.