В Хабаровском крае накрыли сеть подпольных интим-салонов

Ранее в Британии разоблачили международную сеть преступников, которые совершали многочисленные изнасилования, дурманя своих жертв запрещёнными препаратами. Пострадавшие зачастую не знали о том, что им подмешивают в пищу или напитки. По данным следствия, группа действует сразу в десятках стран на разных континентах. Злоумышленники используют онлайн-платформы для координации действий, обмена методами и поиска сообщников. В ряде случаев жертв фиксируют на видео.