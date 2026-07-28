В подмосковном Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом

Силы ПВО уничтожили несколько десятков беспилотников над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
В Чехове БПЛА попал в многоквартирный дом, уточнил глава региона. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется. Кроме того, на одной из открытых площадок из-за падения беспилотника загорелись шины.
Еще один беспилотник упал в СНТ «Дубрава» в деревне Ваулово. Начался пожар в частном доме. В СНТ «Ромашкино» в селе Дубна обломки БПЛА повредили дачный дом. Пострадавших нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы ПВО сбили вблизи Москвы 81 беспилотник.