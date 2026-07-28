Самолет сбил шакала в Шымкенте: воинскую часть признали ответственной за инцидент

По результатам расследования выявлено наличие пролазов, которые обеспечили беспрепятственное проникновение дикого животного — ориентировочно шакала — на летное поле. Направление его движения осуществлялось с севера на юг. Ответственность за допущение данного инцидента возложена на должностных лиц воинской части«, — сообщил и. о. председателя правления АО “Аэропорт Шымкент” Алик Ганеев.