Самолет сбил шакала в Шымкенте: воинскую часть признали ответственной за инцидент

В апреле этого года после посадки рейса из Алматы на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Шымкент произошло столкновение воздушного судна с животным.
Были повреждены компоненты воздушного судна. Тогда сообщалось, что самолет столкнулся с собакой.
По данному факту было проведено расследование. Эксперты установили, что самолет сбил дикое животное — предположительно шакала.
"Комиссия пришла к выводу, что причиной авиационного инцидента явилось ненадлежащее обеспечение целостности периметрового ограждения в зоне ответственности воинской части № 55652.
По результатам расследования выявлено наличие пролазов, которые обеспечили беспрепятственное проникновение дикого животного — ориентировочно шакала — на летное поле. Направление его движения осуществлялось с севера на юг. Ответственность за допущение данного инцидента возложена на должностных лиц воинской части«, — сообщил и. о. председателя правления АО “Аэропорт Шымкент” Алик Ганеев.
Военным рекомендовали привести свою зону ответственности в соответствие с требованиями безопасности, исключив возможность беспрепятственного проникновения животных и посторонних лиц на территорию аэродрома.
В Авиационной администрации Казахстана уточнили, что участок периметрового ограждения в районе ответственности войсковой части № 55652 не соответствовал требованиям авиационной безопасности в части охранного освещения, системы охранного видеонаблюдения и отсутствия противоподкопного устройства из-за чего животное смогло проникнуть на аэродром.
В администрации добавили, что указанные замечания в настоящее время не устранены ввиду наличия объективных причин, в том числе вопросов финансирования со стороны Минобороны РК.
При этом в ведомстве уточнили, что периметровое ограждение в зоне ответственности аэропорта Шымкента находится в исправном состоянии, выявленные пролазы закрыты.