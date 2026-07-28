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На севере Китая произошли два землетрясения

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

ШАНХАЙ, 28 июля. /ТАСС/. Два землетрясения магнитудой 5,8 и 5,6 произошли на севере Китая в провинции Цинхай. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр первого землетрясения находился в 242 км к юго-западу от города Синин, где проживают порядка 1,6 млн человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Эпицентр второго землетрясения располагался в 249 км к юго-западу от того же города, очаг залегал на глубине в 15 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.