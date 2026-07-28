В Аларском районе в ДТП пострадали четверо, включая подростка

В Аларском районе в посёлке Кутулик днём 27 июля произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей.
— Предварительно установлено, что 40-летний водитель Mazda Titan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Corolla Axio. В результате ДТП пострадали четыре человека: пассажир грузовика, а также водитель и два пассажира легковушки, среди которых 13-летний подросток. Всех с травмами доставили в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
Предполагаемый виновник аварии отказался от медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Однако этот отказ не освобождает его от ответственности — водителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.
По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.
Госавтоинспекция Иркутской области призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения, исключать управление транспортом в нетрезвом виде и учитывать дорожные и погодные условия.