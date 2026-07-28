В Аларском районе в ДТП пострадали четверо, включая подростка

— Предварительно установлено, что 40-летний водитель Mazda Titan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Toyota Corolla Axio. В результате ДТП пострадали четыре человека: пассажир грузовика, а также водитель и два пассажира легковушки, среди которых 13-летний подросток. Всех с травмами доставили в больницу, — сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.