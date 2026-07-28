Уральского ученого-агрария Никиту Зезина избили незадолго до смерти

По данным депутата, 13 июля Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные поля и посевы: вечером на одном из них они увидели детей 8−10 лет на квадроциклах, которые застряли в грязи, а до этого уничтожали посевы. Ученые попросили у них телефоны родителей и договорились о том, что на своем УАЗе довезут детей до института, где и передадут родителям.