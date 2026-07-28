Жителя Омской области осудили за избиение участкового

Как было установлено в процессе, в январе 2026 года освободившийся из колонии и находившийся под административным надзором житель станции Стрела устроил пьяный дебош. Он публично оскорбил прибывшего по вызову участкового и набросился на него с кулаками.
"Подсудимый признал вину частично, — сообщили в прокуратуре Омской области. — Ранее он уже был судим за тяжкое преступление против жизни и здоровья.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии строгого режима.