Полиция раскрыла преступную группу из Владивостока, организовавшую интим-салоны в двух регионах

В ходе масштабной операции задержаны 10 человек, в том числе трое жителей Владивостока, стоявших у истоков бизнеса: 32-летняя женщина и 28-летний мужчина — оба зарегистрированы как ИП, ранее не судимы, — а также их бухгалтер. Ещё семь женщин в возрасте от 24 до 42 лет, оказывавших услуги, также частично проживают или работают во Владивостоке: среди них студентка, кассир и пять безработных.