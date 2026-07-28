Полиция раскрыла преступную группу из Владивостока, организовавшую интим-салоны в двух регионах

Полиция Хабаровского края совместно с Росгвардией пресекла деятельность межрегиональной преступной группировки, организовавшей сеть интим-салонов под прикрытием массажных кабинетов в Хабаровске и Владивостоке, сообщила пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Сеть функционировала во Владивостоке с 2018 года, а в Хабаровске — с 2024 года», — говорится в сообщении.
Все три салона располагались в арендованных коммерческих помещениях, оборудованных кроватями, саунами, парными и мини-барами. Формально посетителям предлагались «релакс-процедуры», однако на деле оказывались интимные услуги.
В ходе масштабной операции задержаны 10 человек, в том числе трое жителей Владивостока, стоявших у истоков бизнеса: 32-летняя женщина и 28-летний мужчина — оба зарегистрированы как ИП, ранее не судимы, — а также их бухгалтер. Ещё семь женщин в возрасте от 24 до 42 лет, оказывавших услуги, также частично проживают или работают во Владивостоке: среди них студентка, кассир и пять безработных.
При обысках изъята финансовая отчётность, телефоны с переписками, а также специфический инвентарь. Уголовные дела возбуждены по статьям 241 и 240 УК РФ — за организацию притона и вовлечение в проституцию. Организаторам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, остальным — обязательство о явке. Расследование продолжается.