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Более 390 БПЛА ВСУ летело в сторону Московского региона с вечера понедельника

В период с 20:30 вечера до 6:30 утра более 390 БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) направлялись в сторону Московского региона. Основная масса была подавлена средствами ПВО на дальних рубежах. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлёте к Москве», — написал он в своём телеграм-канале.

Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области. Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ “Ромашкино” в селе Дубна. Люди не пострадали.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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