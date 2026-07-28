Более 390 БПЛА ВСУ летело в сторону Московского региона с вечера понедельника

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 81 вражеский БПЛА уничтожен на подлёте к Москве», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее беспилотник попал в многоквартирный дом в Чехове Московской области. Падение ещё одного беспилотника вызвало пожар на открытой площадке с автомобильными шинами. Пожарные приступили к ликвидации возгорания. В СНТ «Дубрава в деревне Ваулово загорелся частный дом. Спасатели локализовали огонь. В момент происшествия в здании никого не было. Фрагменты беспилотника также повредили дачный дом в СНТ “Ромашкино” в селе Дубна. Люди не пострадали.
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