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Сварщик ответит в суде за пожар на 5,2 млн рублей в Нижнем Новгороде

В Канавинском районе 27-летний рабочий нарушил правила безопасности, что привело к возгоранию на подземной парковке.

Прокуратура Канавинского района Нижнего Новгорода утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Мужчина обвиняется в повреждении чужого имущества в крупном размере по неосторожности. По версии следствия, в апреле 2026 года на строительной площадке многоквартирного дома обвиняемый работал со сварочным аппаратом с нарушением требований безопасности. Это привело к возгоранию на подземной парковке и ущербу свыше 5,2 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Канавинский районный суд Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что монтер получит 700 тыс. рублей из-за удара током на работе в Дзержинске.