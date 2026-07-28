Сварщик ответит в суде за пожар на 5,2 млн рублей в Нижнем Новгороде

Мужчина обвиняется в повреждении чужого имущества в крупном размере по неосторожности. По версии следствия, в апреле 2026 года на строительной площадке многоквартирного дома обвиняемый работал со сварочным аппаратом с нарушением требований безопасности. Это привело к возгоранию на подземной парковке и ущербу свыше 5,2 млн рублей.