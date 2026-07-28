Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Житель Черемховского района получил 18 лет за жестокое убийство сторожа в 2007 году

IrkutskMedia, 28 июля. Черемховский районный суд Иркутской области на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в убийстве с особой жестокостью и разбое, совершённых в июле 2007 года в рабочем посёлке Михайловка.

Источник: ИА KrasnodarMedia

Как сообщают объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, согласно вердикту, в ночь с 18 на 19 июля 2007 года фигурант, будучи пьян, проник в гараж на территории производственной базы, где нанёс сторожу множественные удары неустановленным твёрдым предметом, после чего завладел его телефоном.

Затем злоумышленник облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг его, заблокировав выходы из гаража. От полученных ожогов 50% поверхности тела сторож скончался в больнице.

Присяжные признали подсудимого виновным, но сочли, что он заслуживает снисхождения. От наказания за разбой он освобождён в связи с истечением срока давности. За убийство ему назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что Ангарский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве, совершенном в 2006 году. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель Камчатского края, обвиняемый по ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше