Житель Черемховского района получил 18 лет за жестокое убийство сторожа в 2007 году

Присяжные признали подсудимого виновным, но сочли, что он заслуживает снисхождения. От наказания за разбой он освобождён в связи с истечением срока давности. За убийство ему назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором. Приговор не вступил в законную силу.