Житель Черемховского района получил 18 лет за жестокое убийство сторожа в 2007 году

Как сообщают объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, пресс-службы СУ СКР по Иркутской области и прокуратуры региона, согласно вердикту, в ночь с 18 на 19 июля 2007 года фигурант, будучи пьян, проник в гараж на территории производственной базы, где нанёс сторожу множественные удары неустановленным твёрдым предметом, после чего завладел его телефоном.
Затем злоумышленник облил потерпевшего легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг его, заблокировав выходы из гаража. От полученных ожогов 50% поверхности тела сторож скончался в больнице.
Присяжные признали подсудимого виновным, но сочли, что он заслуживает снисхождения. От наказания за разбой он освобождён в связи с истечением срока давности. За убийство ему назначено 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима по совокупности с предыдущим приговором. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, что Ангарский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве, совершенном в 2006 году. На скамье подсудимых оказался 45-летний житель Камчатского края, обвиняемый по ч. 2 ст. 105 УК РФ.