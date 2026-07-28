Житель Красноярска устроил пожар, а заодно попался полиции с наркотиками

Житель квартиры — ранее не судимый мужчина 1985 года рождения — поставил кастрюлю на плиту, стал выпивать и уснул прямо на полу. Проснулся он когда полицейские и пожарные были в его квартире. Рядом с ним лежал выпавший из кармана сверток с запрещенным веществом, который горожанин приобрел ранее.
На мужчину завели дело, ему может грозить до десяти лет колонии. Сейчас обвиняемый под подпиской о невыезде, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.
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