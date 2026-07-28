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Житель Красноярска устроил пожар, а заодно попался полиции с наркотиками

В Красноярске устроивший пожар мужчина ответит перед судом за хранение наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске мужчина устроил пожар и теперь ответит перед судом за хранение наркотиков. Об этом рассказали в краевом МВД. В мае в доме на улице Ольховая произошло задымление. На вызов вместе с МЧС для оказания помощи прибыл наряд полиции, но нашлась другая работа.

Житель квартиры — ранее не судимый мужчина 1985 года рождения — поставил кастрюлю на плиту, стал выпивать и уснул прямо на полу. Проснулся он когда полицейские и пожарные были в его квартире. Рядом с ним лежал выпавший из кармана сверток с запрещенным веществом, который горожанин приобрел ранее.

На мужчину завели дело, ему может грозить до десяти лет колонии. Сейчас обвиняемый под подпиской о невыезде, в ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

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