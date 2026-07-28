Собянин: С 20:30 27 июля к Московскому региону летело более 390 БПЛА

В направлении Московского региона с вечера понедельника, 27 июля, до 6:30 вторника, 28 июля, летело более 390 украинских БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Большая часть была нейтрализована силами противовоздушной обороны на дальних подступах. 81 вражеский дрон уничтожен на подлете к Москве, — написал глава города в своем канале на платформе МАКС.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью и утром 28 июля силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на столичный регион. В Чехове дрон ВСУ попал в многоквартирный дом на улице Земской, информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, в СНТ «Ромашкино» (село Дубна) фрагменты беспилотника повредили дачный дом.
27 июля один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Согласно информации оперативного штаба, в Белгороде украинский БПЛА ударил по коммерческому объекту.