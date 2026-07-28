Мотоциклист сбил ребенка на самокате и скрылся с места ДТП в Усолье

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, неизвестный на мотоцикле сбил ребенка, который катился на самокате по краю проезжей части. В результате происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован. Водитель мототранспорта скрылся.