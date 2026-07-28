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Мотоциклист сбил ребенка на самокате и скрылся с места ДТП в Усолье

IrkutskMedia, 28 июля. В Усолье-Сибирском полицейские разыскивают мотоциклиста, скрывшегося с места ДТП. Известно, что авария произошла с участием ребенка на улице Ленинградской в районе дома № 48 накануне, около 21.00.

Источник: ГУ МВД России по региону

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, неизвестный на мотоцикле сбил ребенка, который катился на самокате по краю проезжей части. В результате происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован. Водитель мототранспорта скрылся.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, неизвестный на мотоцикле сбил ребенка, который катился на самокате по краю проезжей части. В результате происшествия мальчик получил травмы и был госпитализирован. Водитель мототранспорта скрылся.