Два человека пострадали из-за попавшего в автомобиль камня в Приморье

В Хасанском районе Приморья произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими из-за халатности водителя грузовика. Авария случилась 27 июля в 17:05 на 6-м километре трассы Раздольное — Хасан. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, следуя со стороны поселка Зарубино, не проконтролировал крепление груза. В итоге из кузова выпал камень и угодил во встречный автомобиль JAECOO J8.
От удара пострадали 40-летний водитель и 16-летний пассажир иномарки. Оба с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. На месте работали сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
Госавтоинспекция ищет очевидцев. Всех, у кого есть информация или записи с видеорегистраторов, просят сообщить по телефону 8 (42331) 4−62−58. Правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия, устанавливают обстоятельства и личность водителя, допустившего нарушение.