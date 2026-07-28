В центре Мехико при стрельбе погиб 42-летний мужчина, ещё двое ранены

Ранее в американском Сиэттле произошла стрельба во время гастрономического фестиваля в общественном центре Seattle Center. В результате инцидента два человека погибли, ещё как минимум пять получили ранения. Среди пострадавших оказались люди в возрасте от двух до 56 лет. Один из раненых находится в тяжёлом состоянии.