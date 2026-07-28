Мирошник: За неделю от ударов ВСУ погибли 57 жителей России

57 мирных жителей России погибли за неделю от ударов украинской армии, еще 435 получили ранения. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
— Наибольшее число пострадавших гражданских лиц было зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областях, — добавил он.
По его словам, 91 процент от общего числа пострадавших россиян — 447 мирных жителей — получили увечья от налетов вражеских беспилотников.
Дипломат также подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права и наносят удары по медицинским учреждениям и санитарному транспорту.
— В Белгородской области ударом дрона поврежден корпус больницы в поселке Октябрьский. В Херсонской области в городе Алешки сразу два санитарных автомобиля подорвались на мине, — цитирует его ТАСС.
Тем временем президент России Владимир Путин рассказал, что во время церемонии награждения депутатов Госдумы один из лауреатов шепнул ему, что при достижении целей СВО «смелее надо, очень хочется».
Кроме того, 27 июля глава государства установил штатную численность российской армии в количестве 2 426 130 человек, в том числе 1 535 000 военнослужащих.