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В Хабаровске задержали организаторов сети интим-салонов

Полицейские пресекли деятельность сети интим-салонов, которые работали под видом массажных на территории Хабаровска и Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Полицейские пресекли деятельность сети интим-салонов, которые работали под видом массажных на территории Хабаровска и Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Хабаровскому краю.

Владельцами незаконного бизнеса оказались 32-летняя женщина и 28-летний мужчина. Вместе с ними задержан и бухгалтер салона. Все трое являются жителями приморской столицы.

Перед следствием также предстанут семь дальневосточниц от 24 до 42 лет, оказывавших интимные услуги клиентам.

«Заведения располагались в арендуемых коммерческих помещениях, оборудованных кроватями, санузлами, саунами, парными и мини-барами. Услуги формально маскировались под процедуры релаксации», — рассказали в полиции.

Возбуждены уголовные дела. Организаторы дали подписку о невыезде и надлежащем поведении, остальные подписали обязательства о явке.