Погиб главный тренер владивостокского «Динамо» Эдуард Сандлер

В апреле 2025 года Сандлер избил в общественной бане арендованного у «Нижнего Новгорода» футболиста Антона Мухина из-за того, что тот не поздоровался с ним. У игрока были диагностированы сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.