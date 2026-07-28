Погиб главный тренер владивостокского «Динамо» Эдуард Сандлер

Информация о том, что тренер баскетбольного «Динамо» (Владивосток) погиб, разбившись на гидроцикле во Владивостоке, появилась утром во вторник.
«Управляющий Приморским спортивным обществом “Динамо”, президент и главный тренер ПБК “Динамо” ушел из жизни», — сообщили в пресс-службе клуба.
Сандлер являлся главным тренером ПБК «Динамо» с сезона-2023/24 и в дебютном году привел команду к первому чемпионству Суперлиги.
В апреле 2025 года Сандлер избил в общественной бане арендованного у «Нижнего Новгорода» футболиста Антона Мухина из-за того, что тот не поздоровался с ним. У игрока были диагностированы сотрясение головного мозга, дисторсия шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей левой окологлазничной области.
Кроме того, в 2016-м Сандлер был приговорен к двум годам лишения свободы за нецелевое использование средств баскетбольного клуба «Спартак-Приморье». Также он неоднократно нецензурно выражался в послематчевых флеш-интервью.