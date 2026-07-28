Почти 400 БПЛА летели в сторону Москвы ночью

Основную часть беспилотников средства ПВО перехватили на дальних подступах. 81 дрон был сбит на подлете к городу. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что несколько десятков БПЛА были уничтожены над Домодедово, Коломной, Подольском и Раменским.
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