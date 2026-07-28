Из-за пожара на севере Петербурга эвакуировали 20 человек

Сообщение о пожаре в доме № 13 на улице Рашетова поступило в экстренные службы в 4:23. В двухкомнатной квартире полностью выгорел балкон площадью 5 кв. метров.
На месте работали 15 сотрудников МЧС и три единицы техники. Из опасной зоны были эвакуированы 20 человек, в том числе 15 взрослых и пятеро детей. Пожар удалось полностью ликвидировать в 5:06.
По данным МЧС, в результате происшествия никто не пострадал.
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