Мирошник: 18 сотрудников Wildberries пострадали за неделю из-за атак ВСУ

18 сотрудников маркетплейса Wildberries пострадали в результате атак украинских беспилотников на складские комплексы компании за последнюю неделю. Об этом во вторник, 28 июля, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
— Логистическая сеть крупнейшего российского маркетплейса Wildberries подверглась беспрецедентной серии налетов беспилотников. Удары затронули как центральные распределительные хабы, так и ключевые региональные центры на юге и северо-западе страны, — говорится в сообщении.
По словам Мирошника, под удары попали распределительные центры в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. В результате атак один сотрудник погиб, передает ТАСС.
Кроме того, 57 мирных жителей России погибли за неделю от ударов украинской армии, еще 435 получили ранения. Дипломат подчеркнул, что Вооруженные силы Украины игнорируют нормы и принципы международного гуманитарного права и наносят удары по медицинским учреждениям и санитарному транспорту.