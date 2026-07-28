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Попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из самых массовых с начала лета

Попытка атаки Москвы 390 БПЛА стала одной из самых массовых с начала лета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Попытка атаки вражеских беспилотников на Москву с вечера понедельника до утра вторника стала одной из самых массовых с начала лета, следует из данных мэра столицы Сергея Собянина, которые проанализировало РИА Новости.

Ранее во вторник Собянин сообщал, что более 390 БПЛА летело в направлении Московского региона с 20.30 мск до 6.30 мск, большую часть нейтрализовали на дальних подступах, а на подлете к Москве ПВО уничтожила 81 вражеский БПЛА.

По данным Минобороны РФ, всего с 20.00 мск понедельника до 8.00 вторника над российскими регионами уничтожены 356 украинских дронов.

Самой массовой за последние два года была атака 18 июня, тогда Собянин сообщал об уничтожении 190 беспилотников.

В ночь на 11 июня мэр Москвы сообщал о 78 уничтоженных беспилотниках, летевших к столице. В ночь на 20 июня Собянин сообщал об уничтожении 78 беспилотников, летевших к Москве, 22 июня мэр сообщал об уничтожении 84 беспилотников.

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