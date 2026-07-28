Пьяных купальщиков в Приморье частично парализовало после ныряния

Оба пациента с так называемой травмой ныряльщика поступили в Находкинскую городскую больницу в один день с разницей в несколько часов. Каждому диагностировали перелом шейных позвонков с повреждением спинного мозга — итог прыжков вниз головой, а также выявили у них клинические признаки алкогольного опьянения. Травмы привели к плегии рук — их полной парализации.
Первый пациент перенёс двухчасовую операцию по стабилизации позвоночника: с помощью электронного микроскопа повреждённый межпозвоночный диск заменён на протез, в процессе было устранено сдавливание спинного мозга. Чувствительность поступенно восстанавливается, но насколько полным будет восстановление — время покажет.
Объем лечения второго пострадавшего будет определен после дополнительных обследований.
Коллектив Находкинской городской больницы напоминает о недопустимости прыжков в воду в незнакомых водоёмах, глубина которых неизвестна, как и неизвестно состояние дна. «Травма ныряльщика», то есть удар головой и шеей, может привести к потере сознания и остановке дыхания, реанимационная бригада может не успеть к пациенту — счёт идёт на минуты.
Тысячекоечная больница Владивостока (она же Владивостокская клиническая больница № 2) также предупреждает о риске столкновения в прибрежных водах Приморского края с медузой-крестовиком. Только с 29 июня по 20 июля в отделение токсикологии ВКБ № 2 поступили 15 пациентов в возрасте от 12 до 65 лет, пострадавшие от стрекания крестовика (попадания под кожу жалящего секрета). Реакция на токсин медузы может быть разной: чаще всего пострадавший страдает от сочетания болевого синдрома с сильным удушающим кашлем, но иногда возникает только болевая или только кашлевая реакция, у некоторых — местная аллергическая реакция (при контакте с ослабленной особью медузы). Крестовики появляются в мелководных, хорошо прогретых бухтах (например, Новик, Муравьиная), в этом сезоне их видели и в районе Токаревского маяка.