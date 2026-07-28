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Жителя Ясиноватой задержали за призывы к экстремистской деятельности

В Ясиноватой ДНР задержали мужчину, которого ФСБ подозревает в призывах к экстремистской деятельности посредством мессенджера Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

Источник: Life.ru

В ДНР задержали мужчину за призывы к экстремистской деятельности. Видео © Пресс-служба ФСБ.

«Используя мессенджер Telegram мужчина неоднократно публиковал комментарии с призывами к осуществлению насильственных действий над группой лиц, выделенных по признаку национальности. Следственным подразделением УФСБ возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 280 УК России “Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”, — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru писал, что двум женщинам, обвиняемым в подготовке терактов против силовиков в Пятигорске, грозит до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, они приехали из Москвы и 20 июня забрали из тайников рюкзаки с самодельными взрывными устройствами. Младшую задержали на подходе к КПП одного из силовых ведомств, затем задержали и вторую участницу. Женщины не были «идейными смертницами», а действовали по указке кураторов из спецслужб Украины как марионетки.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.