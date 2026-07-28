Четыре человека на лодке пропали без вести на Чукотке

Тем временем в Сахалинской области женщина заблудилась во время сбора дикоросов, к её поискам подключились спасатели. Инцидент произошёл в лесу возле села Воскресенское Анивского района. Женщина отправилась в лес вместе с подругами 27 июля. Во время сбора дикоросов она потеряла ориентир и не смогла самостоятельно вернуться.