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Четыре человека на лодке пропали без вести на Чукотке

Четыре человека пропали на лодке на Чукотке. Сейчас волонтёры ведут обследование озера, в ближайшее время планируется задействовать вертолёт. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

В экстренные службы поступило сообщение от жительницы Усть-Белой о пропаже родителей, уплывших на моторной лодке по озеру Красное. Несколько часов они не выходят на связь. В настоящее время волонтёры прочёсывают побережье, планируется задействовать вертолёт.

Озеро Красное — крупнейшее озеро Анадырской низменности. Озеро названо по окрашенным в красные и бурые тона породам.

Тем временем в Сахалинской области женщина заблудилась во время сбора дикоросов, к её поискам подключились спасатели. Инцидент произошёл в лесу возле села Воскресенское Анивского района. Женщина отправилась в лес вместе с подругами 27 июля. Во время сбора дикоросов она потеряла ориентир и не смогла самостоятельно вернуться.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.