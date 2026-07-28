Вражеские БПЛА уничтожены над Таганрогским заливом ночью 28 июля

Ночью 28 июля над акваторией Таганрогского залива силы ПВО сбили БПЛА ВСУ. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
По словам главы региона, воздушная атака была отражена. Информации о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
Отметим, что угрозу атаки БПЛА объявили ещё накануне, 27 июля, около 22:40 главы Азова и Таганрога направили жителям экстренные оповещения о необходимости соблюдения мер безопасности.
Глава Таганрога Светлана Камбулова призвала горожан сохранять спокойствие и перейти в закрытые помещения. Глава Азова Иван Головнев также настоятельно рекомендовал гражданам укрыться в ближайших защищённых помещениях и строго соблюдать все необходимые меры предосторожности.