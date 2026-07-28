Ранее Родион Мирошник назвал обмены телами погибших подтверждением несоответствия заявлений Киева о потерях России фактическим данным. Дипломат указал на разницу между публичными оценками украинских политиков и числом останков, которые Киев передаёт Москве. По его мнению, украинская сторона использовала бы обмены для подтверждения своих утверждений, если бы располагала заявленным количеством тел российских военнослужащих. Мирошник также сообщил о крупных потерях ВСУ и отметил, что Киев не предъявляет доказательств своих данных, ссылаясь на военную тайну.