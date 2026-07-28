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ФСБ задержала жителя ДНР за призывы к насилию

В Донецкой народной республике (ДНР) спецслужбы задержали жителя города Ясиноватой. Мужчина «публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности», сообщили в региональном ФСБ.

В Донецкой народной республике (ДНР) спецслужбы задержали жителя города Ясиноватой. Мужчина «публично призывал к осуществлению экстремистской деятельности», сообщили в региональном ФСБ.

По данным ФСБ, задержанный публиковал в мессенджере Telegram комментарии с призывами к насилию над «группой лиц, выделенных по признаку национальности». Другие подробности о фигуранте не приводятся. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности), передает ТАСС.

В прошлом году в ДНР задержали жительницу Мариуполя за призывы к терроризму. По версии УФСБ, женщина также публиковала в соцсетях призывы к насилию.