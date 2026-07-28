Пострадавшим при атаке БПЛА ВСУ ростовчанам направят 1,4 млн рублей

На внеочередном заседании Ростовской-на-Дону городской думы были утверждены поправки в городской бюджет, предусматривающие выделение дополнительных средств на поддержку жителей, пострадавших в результате налёта вражеских БПЛА.
Депутаты одобрили направление 1,4 млн рублей на материальную помощь ростовчанам, чьё имущество пострадало от падения беспилотных летательных аппаратов на многоквартирные жилые дома в Железнодорожном и Советском районах города.
Отметим, что выделение дополнительных средств направлено на компенсацию последствий инцидентов.
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