В Иркутской области локализовали крупный лесной пожар

«В Катангском районе Приангарья накануне, 27 июля, силами парашютно-десантной пожарной службы и лесной охраны Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов был локализован крупный пожар. Локализованная площадь — 2,3 тысячи гектаров», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Пожар действует на севере региона в отдаленной труднодоступной местности. Для авиамониторинга местности в воздух было поднято восемь воздушных судов.
Новых возгораний во вторник в лесах Иркутской области не зарегистрировано.