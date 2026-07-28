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В Иркутской области локализовали крупный лесной пожар

ИРКУТСК, 28 июл — РИА Новости. Крупный пожар в лесах на севере Приангарья локализовали в понедельник, его ликвидация продолжается, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Источник: РИА "Новости"

«В Катангском районе Приангарья накануне, 27 июля, силами парашютно-десантной пожарной службы и лесной охраны Иркутской базы авиационной и наземной охраны лесов был локализован крупный пожар. Локализованная площадь — 2,3 тысячи гектаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные продолжают ликвидировать возгорание. Пожар действует на севере региона в отдаленной труднодоступной местности. Для авиамониторинга местности в воздух было поднято восемь воздушных судов.

Новых возгораний во вторник в лесах Иркутской области не зарегистрировано.