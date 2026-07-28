В Воронеже и десяти муниципалитетах области выли сирены поздним вечером

В 21:51 сирены завыли в Бобровском, Лискинском и Острогожском районах, в 21:54 — в Нововоронеже и Бутурлиновском районе, в 22:42 — в Воронеже, в 23:06 — в Борисоглебске и Калачеевском районе, в 23:10 — в Богучарском районе. Режимы сохраняются до сих пор.