Логистический центр Wildberries в Коледине работает без изменений

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об атаке беспилотников на регион.
По его словам, подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько десятков аппаратов над городами Подмосковья.
Площадка в Подольске продолжает работать в обычном режиме. О сбоях или приостановке операций не сообщалось.
Накануне в Сарапуле (Удмуртская Республика) прошла экстренная эвакуация сотрудников сортировочного центра и логистического комплекса компании Wildberries. Согласно официальному заявлению, вывод персонала с территории объекта был произведен в строгом соответствии с протоколами безопасности. Спустя некоторое время люди вернулись на рабочие места.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.