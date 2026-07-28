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Логистический центр Wildberries в Коледине работает без изменений

Логистический комплекс Wildberries в подмосковном Коледине продолжает работу в штатном режиме. В объединённой компании Wildberries и Russ заявили, что изменений в деятельности объекта нет.

Источник: Life.ru

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил об атаке беспилотников на регион.

По его словам, подразделения противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько десятков аппаратов над городами Подмосковья.

Площадка в Подольске продолжает работать в обычном режиме. О сбоях или приостановке операций не сообщалось.

Накануне в Сарапуле (Удмуртская Республика) прошла экстренная эвакуация сотрудников сортировочного центра и логистического комплекса компании Wildberries. Согласно официальному заявлению, вывод персонала с территории объекта был произведен в строгом соответствии с протоколами безопасности. Спустя некоторое время люди вернулись на рабочие места.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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