9-летний мальчик сел за руль и врезался в припаркованную машину в Приамурье

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбудили уголовное дело после гибели 13-летней девочки из ХМАО. Авария произошла в селе Хазар Дербентского района. Жительница Москвы за рулём Kia сбила подростка, которая находилась на обочине. Девочка умерла на месте от полученных травм. Следователи квалифицировали дело как нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Прокуратура Дербента взяла расследование под контроль.