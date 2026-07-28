Силы ПВО уничтожили за ночь 356 украинских БПЛА над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 356 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом во вторник, 28 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
По данным оборонного ведомства, дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.
— В течение прошедшей ночи, с 20:00 мск 27 июля до 8:00 мск 28 июля, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских беспилотных летательных аппаратов, — передает канал МО РФ в МАКС.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что ночью и утром 28 июля силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на столичный регион. В Чехове дрон ВСУ попал в многоквартирный дом на улице Земской.
27 июля один человек погиб, еще двое получили ранения в результате ударов ВСУ по Белгородской области. Согласно информации оперативного штаба, в Белгороде украинский БПЛА ударил по коммерческому объекту.