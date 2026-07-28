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Брат и сестра из Тюмени загадочно пропали в Таиланде по пути от дома

В Таиланде продолжаются поиски 22-летней Дианы и 17-летнего Романа, которые пропали в Паттайе недалеко от своего дома.

В Таиланде продолжаются поиски 22-летней Дианы и 17-летнего Романа, которые пропали в Паттайе недалеко от своего дома.

По словам матери, незадолго до исчезновения Диана сообщила, что ей кажется, будто за ней следят. Кроме того, ее телефон обнаружил неизвестное Bluetooth-устройство для отслеживания, а последним сообщением дочери стало слово «Срочно!».

Женщина обратилась за помощью к очевидцам и попросила всех, кто видел детей или их мотоцикл, предоставить записи с видеорегистраторов и камер наблюдения. По обновленным данным, после выезда из дома они направились в сторону района Khao Chi Chan.

Сейчас семья продолжает собирать любую информацию, которая может помочь в поисках. Мать опубликовала фотографии детей, описание их одежды и транспортного средства, надеясь, что это поможет установить их местонахождение.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, в 4:00 утра 26 июля брат и сестра покинули свой дом на одном мотоцикле и направились в неизвестном направлении. Спустя 24 минуты после их отъезда с телефона Дианы поступило короткое сообщение, состоящее из одного слова: «Срочно».