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На Украине сотрудники ТЦК выстрелили в женщину

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Днепропетровске выстрелили в местную жительницу.

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) в Днепропетровске выстрелили в местную жительницу. Об этом пишут украинские СМИ.

Сообщается, что несколько женщин пытались помешать военкомам провести мобилизационные действия. Одной из них сотрудники ТЦК распылили в лицо перцовый баллончик, другой переехали ногу.

Еще одна местная жительница пыталась помешать военкомам забрать мужчину, но те в нее выстрелили. Женщина получила ранение. Других подробностей не приводится.

Ранее во Львове местные жители напали на сотрудников территориального центра комплектования, забросав их камнями и выломанными из дороги кусками асфальта.

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