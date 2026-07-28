В Wildberries рассказали о работе склада в Коледино после атаки БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в сторону столицы летели около 400 БПЛА, большую часть сбили на дальних подступах. На подлете к Москве сбили 81 дрон. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники перехватывали над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. В Чехове дрон попал в жилой многоэтажный дом. Данные о пострадавших уточняются.