В Wildberries рассказали о работе склада в Коледино после атаки БПЛА

Логистический комплекс Wildberries в подмосковном Коледино работает в штатном режиме. Об этом сообщили в объединенной компании RWB.
Глава округа Подольск Григорий Артамонов рассказал, что после атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 28 июля, «на территории округа зафиксированы повреждения».
«В деревне Коледино поврежден забор частного дома, в лесном массиве зафиксировано возгорание», — сообщил чиновник. Также обломки БПЛА нашли на территории частных домовладений в деревне Бережки.
Данные о пострадавших не поступали.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что в сторону столицы летели около 400 БПЛА, большую часть сбили на дальних подступах. На подлете к Москве сбили 81 дрон. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что беспилотники перехватывали над Домодедово, Подольском, Раменским и Коломной. В Чехове дрон попал в жилой многоэтажный дом. Данные о пострадавших уточняются.