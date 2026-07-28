Средства ПВО сбили за ночь над Россией 356 беспилотников ВСУ

За минувшую ночь средства ПВО уничтожили над российскими регионами 356 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно сводке, с 20:00 мск 27 июля до 8:00 мск 28 июля беспилотники перехватывали над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями. Также — над Крымом и Азовским морем. На подлете к Москве сбили 81 дрон. В Подмосковье есть повреждения на земле.
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