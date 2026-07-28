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Как минимум один беспилотник ВСУ уничтожили над Воронежской областью в ночь с 27 на 28 июля

Над 14 регионами РФ и одним морем сбили 356 дронов.

Источник: Комсомольская правда

Украинский режим минувшей ночью предпринял террористическую атаку с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

— С 20:00 27 июля до 8:00 28 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 356 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Воронежской, Тульской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областей, Московского региона, республики Крым и над акваторией Азовского моря.

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