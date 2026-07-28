Изъяли шесть 40-тонных самосвалов у «черных старателей» на востоке Казахстана

«Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ и специализированной природоохранной прокуратурой пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу золота… в Маркакольском районе вблизи села Акбулак», — говорится в сообщении.
Незаконные работы нанесли значительный ущерб окружающей среде, добавили в ведомстве.
«Уничтожен и деградирован плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки. Работы велись на участке площадью 30 гектаров с использованием тяжелой техники и промышленных комплексов», — указывается в сообщении.
К противоправной деятельности привлечены более 30 работников, в том числе граждане КНР, добавили в ведомстве.
В ходе обысков изъяты шесть 40-тонных самосвалов, четыре гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик, а также два промышленных комплекса по добыче и промывке золотосодержащей руды.
Расследование продолжается.