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Изъяли шесть 40-тонных самосвалов у «черных старателей» на востоке Казахстана

АСТАНА, 28 июл — Sputnik. В Восточно-Казахстанской области пресекли незаконную добычу золота, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу.

Источник: Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК

«Департаментом АФМ по ВКО совместно с ДКНБ и специализированной природоохранной прокуратурой пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу золота… в Маркакольском районе вблизи села Акбулак», — говорится в сообщении.

Незаконные работы нанесли значительный ущерб окружающей среде, добавили в ведомстве.

«Уничтожен и деградирован плодородный слой почвы, нарушен естественный рельеф местности, а также изменено русло реки. Работы велись на участке площадью 30 гектаров с использованием тяжелой техники и промышленных комплексов», — указывается в сообщении.

К противоправной деятельности привлечены более 30 работников, в том числе граждане КНР, добавили в ведомстве.

В ходе обысков изъяты шесть 40-тонных самосвалов, четыре гусеничных экскаватора, фронтальный погрузчик, а также два промышленных комплекса по добыче и промывке золотосодержащей руды.

Расследование продолжается.