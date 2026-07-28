Полиция проверяет сообщение об избиении собаки нижегородцем

Вечером 27 июля 2026 года, в 21:25, в дежурную часть ОМВД России «Кстовский» по номеру 112 поступило сообщение о предполагаемом жестоком обращении с домашним животным. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Как следовало из сообщения, мужчина избивал собаку. Инцидент, по данным заявителя, произошёл в одном из жилых комплексов деревни Утечино.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку поступившей информации и выясняют все детали случившегося.
Ранее четверо нижегородцев оказались под следствием за серию нападений и грабёж.