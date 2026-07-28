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Полиция проверяет сообщение об избиении собаки нижегородцем

Инцидент, по данным заявителя, произошёл в одном из жилых комплексов деревни Утечино.

Вечером 27 июля 2026 года, в 21:25, в дежурную часть ОМВД России «Кстовский» по номеру 112 поступило сообщение о предполагаемом жестоком обращении с домашним животным. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как следовало из сообщения, мужчина избивал собаку. Инцидент, по данным заявителя, произошёл в одном из жилых комплексов деревни Утечино.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку поступившей информации и выясняют все детали случившегося.

Ранее четверо нижегородцев оказались под следствием за серию нападений и грабёж.